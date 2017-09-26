Kia Sportage 2019 не особо будет отличаться от предшественника

Накануне в сети появились первые изображения обновлённого южнокорейского внедорожника Kia Sportage, который был замечен во время тестов около Нюрбургринга. "Посвежевшая" новинка тестировалась без камуфляжа, поэтому теперь есть полное представление о том, как будет выглядеть серийная версия.

Стоит отметить, что рестайлинг не сильно затронул экстерьер, как сообщалось ранее, однако небольшие изменения всё же есть. Например, на переднем бампере появилась хромированная вставка, которая также разделяет противотуманные огни на две части, что выглядит довольно привлекательно. Кроме того, появилась новая радиаторная решетка, которая стала массивнее. Kia Sportage 2019 также обзавелся полностью светодиодной головной оптикой. В задней части можно увидеть красную светодиодную полосу, которая соединяет фары автомобиля. Также и на бампере появилась хромированная вставка, которая соединяет габаритные огни.

На данный момент нет точной информации о том, какие изменения будут в салоне, но по предварительным данным, обновленный Kia Sportage получит лишь новую информационно-развлекательную систему.