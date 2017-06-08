Эксперты выяснили, где в России больше всего любят автомобили LADA

В последнее время «АвтоВАЗ» усиленно работает над повышением популярности своих моделей на авторынке, и показывает хорошие результаты. Как показала статистика, реализация продукции «АвтоВАЗ» увеличилась не только на российском автомобильном рынке, но и за рубежом.

«АвтоВАЗ» всячески подстраивает свою LADA под покупателей, подвергая старые модели рестайлингу и выпуская новые современные машины. Только в 2018 году рыночная доля бренда LADA в России возросла на 20,1%. Аналитиками «АВТОСТАТ» был составлен список рынков, на которых «АвтоВАЗ» наиболее популярен. В учет брали первые три месяца нынешнего года.

Больше всего LADA любят в Дагестане. Там больше 60% покупателей приобретают именно продукцию «АвтоВАЗ». В Кабардино-Балкарии 52,7% реализации приходится на LADA. Третье место заняла Калмыкия. В ней 51,8% покупателей выбирают LADA. Четвертую строчку занимает Северная Осетия с рыночной долей «АвтоВАЗ» 49,7%. Замыкает пятерку Карачево-Черкассия, в которой LADA выбирают 48,9% покупателей.