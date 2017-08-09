Рассекречен экстерьер нового немецкого "паркетника" Volkswagen Tharu

В интернете появились фотографии немецкого «паркетника» Volkswagen Tharu абсолютно без камуфляжа.

В базе министерства промышленности Китая опубликованы снимки, сделанные во время презентации прототипа на Пекинском автосалоне. Представленный прототип получил название Powerful Family SUV. Стиль дизайна экстерьера осталась такой же, как и в предыдущей версии. Volkswagen Tharu немного длиннее и выше своего ближайшего «родственника» - Skoda Karoq.

Линейка моторов новинки будет позаимствована у Skoda Karoq. Будет предложен 1,2-литровый мотор, генерирующий 116 лошадиных сил, или 1,4-литровый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил. По неподтвержденной информации, Tharu будет оснащен 7-скоростной роботизированной трансмиссией. По мнению специалистов, модель предложат только с передним приводом, а полноприводной версии не ожидается. По предварительной информации, Tharu дебютирует на автомобильном рынке в конце нынешнего года.