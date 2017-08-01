Mercedes-Benz V-Class будет представлен на рынке в спецверсии Night Edition

Внешний дизайн Mercedes-Benz V-Class в исполнении Night Edition сумел совместить в себе спортивные черты и элегантный стиль.

Самыми яркими отличительными особенностями станут черные внешние зеркала, тонированное заднее стекло, а также уникальный черный дизайн 19-дюймовых колесных дисков от AMG. Салон и потолок модели выполнен в черной коже, дополненной элегантной контрастной прострочкой.

Если говорить о техническом наполнении спецверсии, новый Mercedes-Benz V-Class Night Edition будет предложен с дизельным 2,1-литровым мотором отдачей в 190 лошадиных сил. Базовое оснащение включает разного рода системы безопасности и помощи водителю, такие как парктроник и камера кругового обзора. Благодаря дополнительным функциям автомобиль более маневренный и динамичный. Приобрести Mercedes-Benz V-Class Night Edition можно будет за 55 260 евро, а это на 2 300 дешевле, чем покупать оборудование, входящее в оснащение данной версии отдельно.