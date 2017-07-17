Глава компании Tesla Илон Маск собирается реорганизовывать предприятие

Опубликована информация о том, что глава всемирно известной компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск собирается реорганизовать свою компанию.

Илон Маск заявил о своих планах в письме акционерам. Такое решение было принято для того чтобы удостовериться, что компания готова к будущему развитию. Будет улучшена структура управления, усовершенствовано взаимодействие между разными отделами. Также некоторые функции будут объединены, а какие-то их видов деятельности, не влияющие на конечную цель компании, будут устранены.

И все же у компании остались нерешенные проблемы с Model 3. Производство не выполняет поставленных задач. Электрокар выходит с конвейера не в том количестве, в котором изначально было запланировано руководством компании. Напомним, недавно была опубликована информация об уходе шести менеджеров со своих должностей. С февраля компанию покинул не один талантливый топ-менеджер. Илон Маск заверяет, что компания и дальше будет набирать сотрудников на руководящие должности и делать все для поддержания производства Model 3.