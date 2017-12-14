Обслуживанием автомобилей проекта «Кортеж» займутся дилеры УАЗ

Отечественный проект «Кортеж», занимающийся разработкой автомобилей люксового бренда Aurus, определился с дилером. Его роль некоторое время будет выполнять УАЗ. Центры Ульяновского автозавода будут обслуживать и ремонтировать машины «Кортежа».

На данный момент Aurus не располагает своей дилерской сетью, поэтому проект «Кортеж» прибег к сотрудничеству с УАЗ. Об этом сообщил информатор, приближенный к компании Sollers. В УАЗ отказываются от комментариев по этому поводу.

Ранее стало известно, что Sollers и НАМИ, занимающиеся проектированием единой модульной платформы для моделей Aurus, намерены отправить их на конвейер, для чего сформируют новый производственный объект. Скорее всего, она начнет работу в течение следующего года.

Ожидается, что в год будет выпускаться порядка 300 машин бренда Aurus. Ранее сообщалось, что они будут стоить от 6 млн рублей, однако теперь речь идет о 10 млн рублей за самую доступную версию. При этом Денис Мантуров, председатель Минпромторга РФ, подчеркнул, что данный ценник заметно ниже, чем аналогичных автомобилей западных марок.

Автомобили проекта «Кортеж» разрабатываются с 2012 года. Государство вложило в него уже 12,5 млрд рублей. Разрабатываемые лимузин, седан, внедорожник и минивэн уже осенью появятся на массовом рынке.