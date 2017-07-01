KIA разрабатывает дизель-электрическую гибридную установку

Южнокорейская компания KIA ведет разработку мягкой гибридной системы, которая будет основана на базе дизельного двигателя. Новинка получила название EcoDynamics+ и появятся в массовом производстве уже в 2019 году, дебютировал на модели Sportage.

Первый показ новой системы произойдет уже в конце этого года, а моделью на которые установят данную систему станет кроссовер Sportage, годом позднее планируется построить третье поколение Ceed с учётом EcoDynamics+, что даст системе "зеленый свет" для массового производства.

Представители компании сообщают, что с помощью данной гибридной установки, компания сможет значительно снизить уровень выбросов вредных веществ, который вырабатывается при использовании дизельного мотора. Это достигается тем, что в EcoDynamics+ также входит технология SCR, снижающие объем выбросов до 4%.

Новая мягкая гибридная установка состоит из 48 вольтового аккумулятора, работающего с новым стартером, позволяющим быстро переключаться между двигателем и генератором.

На данный момент разработка ведется, с учетом использования дизельного агрегата, однако позднее компания планирует испытать новую систему с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.