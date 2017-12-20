Началось производство нового гибридного седана Honda Insight

Весной в Нью-Йорке дебютировала третья генерация модели Honda Insight. Гибрид получил формат купеобразного седана. Накануне стало известно, что он стал на конвейер в Индиане. Подготовка американского предприятия к выпуску новинки обошлась японцам в 61 млн долларов.

Для нового седана Honda Insight предусмотрены многорычажная задняя подвески и передние стойки MacPherson. Автомобиль получил капот из алюминия высокого класса. Моторный отсек машины занимают 1,5-литровый агрегат и два электродвигателя, при этом один вращает генератор, а второй приводит в движение переднюю ось. Суммарная производительность установки составляет 153 л.с. В городе новый седан расходует примерно 4,5 л бензина на 100 км пути. На электрическом ходу машина проедет чуть более километра.

Для нового Honda Insight предусмотрены колесные диски размерностью 16 или 17 дюймов. Также машина оснащается обогреваемыми боковыми зеркалами, люком с электроприводом, климатической установкой на две зоны, цифровой приборной панелью, креслами, обитыми перфорированной кожей, продвинутыми системами безопасности и так далее. На американский рынок автомобиль выйдет летом 2018 года. Прайс на новинку пока не озвучивается.