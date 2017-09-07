Представители «АвтоВАЗ» объявили цены на LADA Vesta Cross

Летом текущего года на автомобильном рынке России дебютирует LADA Vesta Cross. «АвтоВАЗ» уже рассказал о ценах на новинку.

По словам представителей «АвтоВАЗ», своем классе новинка получила самый высокий клиренс – 203 мм. Отличительной чертой конструкции модели стал пластиковый обвес и перенастроенная подвеска. LADA Vesta Cross презентуют сразу в топовой комплектации Luxe. В качестве силовой установки автомобиль получит 1,6-литровый мотор, способный генерировать 106 лошадиных сил. Трансмиссия - механическая КПП. Покупателям модель обойдется в 763 000 рублей.

Также в комплектацию входит климатическая установка, многофункциональная аудиосистема, рулевое колесо с множеством дополнительных кнопок, колесные диски диаметром 17 дюймов и другое. За 788 900 рублей предложена аналогичная модификация, отличающаяся только двигателем. Под капотом модели 1,8-литровый мотор отдачей 122 лошадиные силы. Также в модельную линейку входит автомобиль с 1,8-литровым мотором и автоматической трансмиссией. В данной комплектации были использованы иные настройки, которые сделали автомобиль намного динамичнее. В данном исполнении автомобиль обойдется покупателю в 713 900 рублей.