Mercedes-Benz расширил коллекцию чехлов для iPhone

Новая коллекция аксессуаров Mercedes-Benz пополнилась широким выбором чехлов для смартфона. Некоторые из них сделаны из силикона, другие из натуральной кожи, но также есть уникальные карбоновые варианты.

Силиконовые чехлы имеют внутренний вкладыш из микрофибры и выполнены в трех вариантах исполнения: темно-синий, черный, либо бежевый. С другой стороны, кожаные перфорированы и имеют коричневый, черный, красный, хрустальный, серый или белый цвет.

Также есть чехлы из комбинации настоящего углеродного волокна и алюминия. Есть вариант их углеродного волокна и гладкой кожи, и в нем есть небольшой карман для кредитной карты. Стоит отметить, что коллекция чехлов доступна только для iPhone 7/8, 7/8 Plus и iPhone X.

Немецкий автопроизводитель также добавляет новые высококачественные мягкие чехли и сумки в свою портативную коллекцию. Выбор состоит из рюкзака для 15-дюймовых ноутбуков, двух плечевых сумок для 8- и 10-дюймовых ноутбуков, футляра для 13-дюймового планшета и бизнес-сумки для устройств размером до 15 дюймов. Эти сумки изготовлены из мягкой, нейлоновой ткани и кожи и имеют узор, который также находится внутри некоторых автомобилей Mercedes-Benz.

И последнее, но не менее важное - это два новых портативных зарядных устройства, предлагаемых Mercedes-Benz и их партнером CG Mobile. Также имеется кабель два в одном, оснащенный разъемами Lightning и Micro USB.