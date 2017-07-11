СП «Соллерс» заключат СПИК с японской Isuzu

Межведомственной комиссией будет рассмотрена возможность специнвестконтракта (СПИК) между СП «Соллерс» и Isuzu. Судя по небольшим инвестициям и количеству рабочих мест в СП, «Соллерс» СПИК не будет требовать больших показателей локализации.

Ожидается, что СП «Соллерс» и Isuzu наладят совместное производство под маркой "УАЗ Сити". Экспортируемая продукция будет иметь название совместимое с Isuzu, однако права компаний на машины, как для автомобильного рынка России, так и для иностранных рынков, будут совместными.

Если рынок продаж будет расти и развиваться, компания планирует расширять производство, набирая новых сотрудников. В текущем году планируется набор 13 новых специалистов, а на будущее у компании большие планы. К 2021 году руководство планирует расширить штат сотрудников на 561 рабочее место, а в 2027 набрать 1800 новых специалистов. СП «Соллерс» теперь решило уделить большее внимание производству среднетоннажных грузовиков, так как они начинают набирать популярность на авторынках во всем мире.