Свердловская компания оснастила президентский лимузин Владимира Путина

В автомобилях проекта «Кортеж» были применены детали, произведённые в Свердловской области. Речь идёт о каталитических блоках для выпускной системы, которыми оснащались как предсерийные образцы, так и товарные авто для политической элиты государства.

Новоуральская компания «Экоальянс», которая является дочерним предприятием АО «Уральский электро-химический комбинат», поставила каталитические блоки для автомобилей, разработанных в рамках проекта «Кортеж», в конце прошлого года начале 2018 года. Данными деталями производства ООО «Экоальянс» оснастили в том числе лимузин, задействованный в ходе церемонии инаугурации Владимира Путина, которая прошла 7 мая.

Напомним, правительство России инициировало проект, получивший неофициальное название «Кортеж», в 2013 году. Его целью стала разработка семейства машин на основе единой платформы. «Экоальянс» стал одним из участников проекта в 2015 году. Автомобили «Кортеж» поступят также в свободную продажу под брендом Aurus, их цена превысит 10 000 000 рублей.