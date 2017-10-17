Toyota подняла стоимость почти всех моделей для России

"АВТОСТАТ" провел исследование российского автомобильного рынка и выяснил, что компания Toyota увеличила стоимость почти всех моделей, представленных в России. Автомобили подорожали в среднем на 21-78 тысяч рублей, однако такие бестселлеры как Camry и Hilux не изменились в цене.

Самое маленькое подорожание замечено у модели Toyota Corolla, ее стоимость увеличилась на 21 тысячу рублей. На данный момент, дилеры продают машину за 975 тысяч рублей. Наибольшее подорожание было замечено у полноразмерного внедорожника Land Cruiser 200, ценник которого повысился на 75 - 78 тысяч рублей, базовая стоимость составила 3,8 миллиона рублей.

Младший кроссовер модельного ряда представленного в России, RAV4, подорожал в среднем по стране на 27-31 тысячу рублей, при этом комплектации "Стандарт" и "Стандарт Плюс" остались неизменными в цене. Большее подорожание замечено у популярного внедорожника

Land Cruiser Prado, стоимость всех комплектаций которого повысилась на 40-54 тысячи рублей. На данный момент, официальные российские дилеры продают модель за 4,46 миллиона рублей.