Роскошные модификации Haval H6 дебютировали на автомобильном рынке

Дебют Haval H6 2019 модельного года на автомобильном рынке уже состоялся. Официальные дилеры компании получили партию Haval H6 в топовых модификациях Red Label и Blue Label.

Уже открыта возможность предварительных заказов автомобиля. В оснащение новинки входят разного рода инновационные технологии. Автомобиль получил современную мультимедийную систему, камеры кругового обзора, продвинутую систему очистки воздуха в салоне, а также другие системы безопасности и помощи водителю.

Разработчики внесли некоторые изменения в решетку радиатора и «противотуманки». Haval H6 2019 модельного года получил в оснащение турбодвигатель объемом 1,5 литра, а отдачей в 169 лошадиных сил. В паре с мотором работает 7-скоростная роботизированная коробка передач. Полноприводный автомобиль, по словам производителя, за 100 километров потратит 6,8 литра топлива. Стоимость новинки в модификации H6 Red Label и H6 Blue Label будет стартуют с 135 000 юаней, что составляет 1 315 000 российских рублей