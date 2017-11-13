Обновленный LADA Granta получит фары узбекского производства

Стало известно, что часть комплектующих для обновленной модельной линейки машин LADA будет производиться на узбекском предприятии «УзЧасис». Известно также, что новый фирменный дизайн LADA Granta получит фары, сделанные на заводе в Узбекистане.

Для того чтобы сотрудничать с «АвтоВАЗ» узбекская компания оснастит свой завод инновационными технологиями, а штат сотрудников будет расширен на 35 рабочих мест. Granta FL получит видоизмененную радиаторную решетку, иные фары, переработанные передний и задний бамперы, а также видоизмененную крышку багажника и капота.

На заднюю панель багажника поместят надпись LADA, а также перенесут номерной знак. В оснащение обновленной Granta войдет иная приборная панель, а также система, благодаря которой можно будет дистанционно управлять некоторыми функциями машины, а также проводить мониторинг. Техническое наполнение обновленной LADA Granta останется прежним.