Honda NSX Type R получит 641-сильную гибридную установку и дебютирует в 2019 году

Японская автомобилестроительная компания Honda в следующем году планирует выпустить новый "заряженный" NSX Type R, который продается на некоторых рынках под брендом Acura. Модель получит 641-сильный силовой агрегат.

Слухи о появлении высокопроизводительной версии Honda/Acura NSX Type R появились еще в 2016 году, теперь же стали известны подробности о машине. Отмечается, что модель обзаведется некоторыми деталями трекового автомобиля NSX GT3.

По предварительной информации, NSX Type R получит 3,5-литровый 6-цилиндровый агрегат, работающий вместе с тремя электромоторами. Такая гибридная система выдает 641 лошадиную силу. Кроме того, машина получит спортивную улучшенную 9-скоростную автоматическую коробку передач. На данный момент, эта вся информация о технической составляющей модели.

Напомним, на днях немецкие СМИ отметили, что компания Honda планирует выпуск родстера NSX, который появится уже в конце этого года.