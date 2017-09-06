Новые кроссоверы Lifan могут получить систему полного привода

На сегодняшний день все кроссоверы китайской марки Lifan предлагаются только в моноприводных версиях. Однако исполнительный директор российского офиса компании Ван Сяолун отметил, что будущие поколения моделей «с большой вероятностью» обзаведутся полным приводом.

Топ-менеджер рассказал, что в Китае действуют жесткие требования по расходу топлива для новых автомобилей. К 2020 году данный показатель должен будет составлять не более 5,5 литров на каждые 100 км пути.

Добиться подобных результатов без использования гибридного привода уже не получится. В связи с тем, что гибридная установка позволяет создавать авто с полным приводом, в следующих поколениях кроссоверов Lifan тяга может передаваться на все четыре колеса.

В настоящее время на российском рынке продаётся три кроссовера Lifan: заднеприводный Myway, а также X60 и X70 с передним типом привода. Кроме того, в России доступен хэтчбек X50 с неокрашенным обвесом из пластика, причём в компании позиционируют эту модель как «паркетник». В Поднебесной также предлагается семиместный кроссовер X80, который тоже обладает только версиями 4х2.

Отметим, что Lifan X70, преемник X60, недавно вышел на авторынок РФ. При этом младшая модель останется в модельном ряду марки минимум до конца года.