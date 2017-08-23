Nissan расширит систему ProPilot почти на весь модельный ряд

Более 120 000 автомобилей Nissan, оснащенных ProPilot, в настоящее время уже продаются на различных мировых рынках, но японский автопроизводитель решил увеличить доступность системы.

В недавнем заявлении Nissan сказал, что система помощи водителям будет предложена на Rogue Sport в Соединенных Штатах (Nissan X-Trail в России) и Qashqai в Канаде, начиная с конца 2018 года, также технология будет встроена в Altima 2019 года. Кроме того, к концу 2022 года пакет технологий будет расширен до 20 моделей и на 20 рынков, говорится в сообщении компании.

«ProPilot - знаковая технология для Nissan. Ее принятие потребителями превзошло ожидания, и мы рады расширить его доступность более популярным моделям, таким как Altima, X-Trail и Rogue Sport », - прокомментировал главный разработчик бренда Филипп Клейн.

Первоначально описанная как расширенная версия интеллектуального круиз-контроля, а не полуавтономная функция вождения, эта технология в настоящее время работает, сочетая интеллектуальный круиз-контроль с рулевым управлением и позволяет водителям держать автомобиль в полосе движения и поддерживать заданную скорость.