В России могут начать локальную сборку КПП для машин Ford

В правлении Ford Sollers сообщается о возможности организовать локальное производство в России трансмиссий, предназначенных для машин американского автобренда Ford. Отмечается, что выпуск КПП могут наладить на производственных площадках в Татарстане.

Следует напомнить, что в Набережных Челнах осуществляется выпуск Ford Fiesta и Ford EcoSport, а в Елабуге стартовала сборка Ford Kuga, Ford Explorer и коммерческих фургонов Ford Transit. Кроме того, в особой экономической зоне «Алабуга» начало работать моторное предприятие «Форд Соллерс».

Как сообщает глава Ford Sollers, организация локальной сборки КПП является одним из требований специнвестконтракта, заключенного с Минпромторгом. Отмечается, что в Ford Sollers в настоящее время решают вопрос о потенциальных финансовых вливаниях, размер которых будет зависеть и от тех требований, которые будут окончательно оформлены в рамках СПИКа. После заключения такого договора, Ford Sollers может получить освобождение от налога на имущество, уменьшение размера налога на доход либо же неповышение налогов на время действия соглашения.