В сети обнародовали рендеры большого внедорожника от Alfa Romeo

Недавно в сети появилась информация, что инженеры итальянского автобренда Alfa Romeo намерены создать из Alfa Romeo Giulia производительное спортивное купе. Теперь же в интернет утекли первые рендерны нового автомобиля, выведенного на тест-драйв.

Вероятно, новинку обустроят электрифицированной КПП с новым гибридом, позаимствованным из LaFerrari. Мощнейший 6-цилиндровый битурбированный двигатель объемом 2,9 литра сможет функционировать в тандеме с электромотором, но благодаря электроусилению и системе рекуперации энергии общая мощность может составить 641 л.с, что может сделать Alfa Romeo Giulia производительным массовым авто бренда.

Согласно инсайдерской информации, Alfa Romeo Giulia Coupe сможет конкурировать с Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe. Мощный Alfa Romeo Giulia выйдет на рынок в 2019 году.

Также в июне 2018 года Alfa Romeo выпустит новый внедорожник, который разместится в модельном ряду над Alfa Romeo Stelvio. Он будет обустроен технологией мягкого гибрида с отдачей в 400 «лошадок».