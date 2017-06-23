Возрожденное купе BMW 8 Series представят 15 июня

На просторах интернета обнародовали новое тизерное изображение серийного варианта исполнения возрожденного BMW 8 Series. Премьера новинки должна пройти 15 июня текущего года в ходе марафона «24 часа Ле-Мана», а на европейский авторынок баварская новинка выйдет в ноябре.

Под капотом возрожденного BMW 8 Series разместился 3-литровый дизель. Также не исключается и появление 8-цилиндрового твин-турбо мотора объемом 4,4 литра, а кроме того машина получит и 12-цилиндровый агрегат. В подкапотном пространстве «заряженной» версии BMW M8 разместят 600-сильный 4,4-литровый агрегат, работающий с системой полного привода.

Новый BMW 8 Series разработают с использованием платформы CLAR, на которой построены BMW 5 Series и BMW 7 Series. BMW 8 Series получит открытую и четырехдверную версию, концепт которой недавно презентовали в марте нынешнего года в Женеве. Серийная модификация такого авто будет показана в 2019 году.