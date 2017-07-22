Собранные в Китае Volvo лучше, чем европейские

В пресс-центре шведской машиностроительной компании Volvo сообщают, что автомобили, произведенные на китайских заводах, являются более качественными, чем авто, построенные на производственных площадках в ЕС. Такую информацию озвучил озвучил портал AutoEvolution.

Как отмечает руководитель дизайнерского отдела Volvo Робин Пейдж, китайские машиностроители используют больше людей и меньше применяют автоматические устройства, что позволяет осуществлять более точные корректировки. Также Пейдж упоминал о контроле качества, которым занимаются все западные компании на поднебесных предприятиях.

Помимо того, в Китае более дешевая рабочая сила, чем в Евросоюзе, что дает возможность компаниям расходовать больше денег на обеспечение высокого уровня качества на производственных линиях.

Следует напомнить, что Volvo в настоящее время входит в состав китайского автогиганта Geely. Седан Volvo S90, ориентированный на американского производителя, выпускается на китайском заводе Daqing.