Названы оттенки кузова нового LADA Vesta Cross

Недавно пресс-служба российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» назвала оттенки, входящие в цветовую палитру для внедорожного варианта исполнения LADA Vesta Cross, который выйдет на рынок 7 июня 2018 года. Отечественные автомобилисты получать десять цветов кузова новинки.

Стоит сказать, что к ярким оттенкам относят такие цвета, как «Марс 130» и «Сердолик 195», разработанные в соответствии с принятой стратегией автомобильной компании по отношению к уникальному оформлению. По словам дизайнеров, такие цвета должны символизировать молодежность оформления автобренда.

«Ледниковый 221» и «Карфаген 247» относят к светлым оттенкам, которые демонстрируют практичность и спокойствие. «Ангкор 246» считается единственным представителем оттенка, который может балансировать между яркими и строгими цветами.

Далее стоит назвать еще один интересный оттенок «Блюз 492», являющийся сложным и энергичным. К классу темных строгих оттенков относят «Плутон 608» и «Фантом». Наиболее темным цветом, представленным в палитре, выступает «Черная жемчужина 676», а базовым станет «Платина».