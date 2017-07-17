Дизайнер ВАЗ-2110 пророчил дизайн Rolls-Royce Cullinan еще в 2005 году

Накануне на своём аккаунте в Facebook российский автодизайнер, разработавший проект ВАЗ-2110, сообщил, что в 2005 году придумал экстерьер Rolls-Royce Cullinan. Дизайнер отметил, что не работал на британскую компанию, а просто "была такая задумка".

Владимир Ярцев, в свое время создал внешний вид модели ВАЗ-2110 опубликовал в Facebook рендеры внедорожник Rolls-Royce Cullinan, которые он разработал еще в далеком 2005 году. По его словам, к нынешнему дизайну кроссовера, он отношения не имеет. Стоит отметить, что новинка действительно отдаленно напоминает модель, разработанную российским дизайнером.

К новому проекту я не имею отношения ,но в далеком 2005 году тоже были такие задумки. Опубликовано Jartsev Vladimir 11 мая 2018 г.

Напомним, Rolls-Royce Cullinan был презентован 10 мая и получил мощнейший 6,75-литровый 571-сильный агрегат, который обеспечивает максимальную скорость в 250 км/час, ограниченную электроникой.