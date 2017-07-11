Компания JAC возобновляет продажи в России

Российские дилеры компании JAC возобновили продажи некоторых моделей, которые были выведены с российского рынка ещё в 2016 году. Несколько новых кроссоверов были замечены, как минимум, в двух салонах в Москве.

На данный момент представитель компании официально не сообщали о возвращение марки на российский рынок, однако модели JAC появились в нескольких московских автосалонах. На данный момент для москвичей доступны два кроссовера JAC S3 и модель S5, которые продаются по цене от 699 000 до 799 000 рублей.

Легковые автомобили JAC перестали продаваться в России в 2016 году, когда рынок пополнился казахстанскими автомобилями. Сейчас ожидается, что к осени в Россию приедет пикап Т6 и первый электромобиль JAC.

По словам представителей компании, JAC T6 получит дизельный турбодвигатель, работающий в тандеме с механической коробкой передач, его стоимость составит от 1,3 миллиона рублей.