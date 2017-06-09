Mercedes-Benz GLE получит V8 и новую платформу

В сети появился ролик с тестов на Нюрбургринге, где запечатлен соперник BMW X5, который получил значительно больше камуфляжа, но показал всю мощь на треке. Mercedes-Benz GLE, по предварительной информации, покажется публике в октябре.

Водитель испытательного автомобиля выжал с машины всю мощь 4,0-литрового битурбированного агрегата V8. Кроме того, новинка получит мощный 6-цилиндровый рядный агрегат, как показано в E-Class и CLS. Он станет основой ориентированного на производительность GLE 53, оснащенного 429 лошадиными силами.

GLE будет «совершенно новым», поскольку помимо обновленной линейки двигателей он также будет иметь более спортивный внешний вид, как показано на снимках. Интерьер также получит важные изменения, поскольку потеряет множество физических кнопок и ручек, чтобы обеспечить более чистый вид. Ожидается, что пара полностью цифровых экранов покажет новую информационную развлекательную программу MBUX.

Mercedes также переключится на новую платформу, которую позаимствовали у GLS, "тележка" позволит не только значительную снизить вес для обоих внедорожников, но и даст больше места в салоне.