Китайцы разработали копию Bugatti Chiron за 300 тысяч рублей

Китайская автомобильная марка Shandong Qilu Fengde презентовала публике автомобиль, по своему дизайну напоминающий всем известный гиперкар Bugatti Chiron.

Электрокар получил название P8. На Chiron автомобиль похож характерным двухцветным дизайном и С-образной деталью. Цена на подражателя Bugatti составит около 312 400 рублей. P8 немного меньше по габаритам, чем Chiron. Длина автомобиля 4 100 мм, ширина составила 1 800 мм, а по высоте модель равна 1 430 мм.

Стоит отметить, что данная машина в Китае принадлежит категории LSEV, а как недавно сообщалось, для вождения такого вида автомобилей не нужны водительские права. Под капотом у китайского «Chiron» электрический двигатель способный генерировать 3,35 лошадиные силы. Электрокар разгоняется до максимальной скорости 50 км/ч, но производитель, скорее всего, вскоре снимет ограничитель, и на машине можно будет разогнаться до 65 км/ч.