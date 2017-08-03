Китайцы из Chery запустят каршеринг на базе YouDrive

Китайская машиностроительная компания Chery в июне текущего года намерена запустить каршеринговый сервис под своей маркой чрез свою дилерскую сеть на базе одной из ведущих компаний краткосрочной аренды YouDrive. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на представителей автопроизводителя.

Автопроизводители часто сотрудничают с операторами каршеринга, продавая им авто. Но Chery решила использовать другую тактику. Китайцы продают машины дилерам, а те уже потом передают авто в каршеринговую службу YouDrive.

По плану Chery, должны вырасти продажи машин и увеличится уровень лояльности дилерских центров за счет этого проекта. В этом случае дилеру не надо будет тратить деньги на организацию каршеринговой услуги и развитие базы клиентов.

Тарифы для клиентов и процент YouDrive пока держит в секрете. По мнению одного из источников, автомобили Chery будут стоить от 8 рублей и ниже за минуту. Собственники авто получат 85% от прибыли, а остальные 15% дохода направят в YouDrive.