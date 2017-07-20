Флагман DS 8 выпустят в честь 65-летия первого Citroen DS

Французский люксовый автобренд DS, контролируемый машиностроительной компанией PSA Group собирается провести презентацию своей новой флагманской модели. Новинку выпустят в 2020 году в честь 65-летнего юбилея оригинального Citroen DS.

На страницах специализированного портала Auto Express появилась информация, что компания DS намерена выпустить новый флагманский автомобиль, посвященный 65-летию первого Citroen DS. Отмечается, что называться новинка будет DS 8 и составит конкуренцию BMW 5 Series и Audi A6. Оформление грядущей новинки уже прошло согласование на всех уровнях в компании и машина выглядит просто великолепно.

Скорее всего, стиль нового DS 8 возьмут от кроссовера DS 7 Crossback и концепта Citroen Numero 9. От последнего новинка получит кузов фастбэк.

Новый флагман построят на архитектуре EMP2. Под капот новинка получит дизельные агрегаты семейства BkueHDI и бензиновые моторы PureTech. Не исключается и выход гибридной версии DS 8.