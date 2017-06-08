Автомобили марки Ford стали дороже на 18-35 тысяч рублей

Специалисты в автомобильной сфере провели анализ цен на новые автомобили, по итогам которого было выявлено, что за текущий месяц американская компания Ford повысила цены на свои автомобили. В среднем, модели марки прибавили 18 000 – 35 000 рублей.

Под подорожание попали почти все автомобили 2018 года выпуска. Самое маленькое подорожание замечено у Ford Fiesta. Модель теперь стоит на 18 000 рублей дороже и доступна к покупке по цене от 717 000 рублей. Ford Ecosport и все комплектации Ford Focus прибавили в цене 22 000 – 23 000 рублей.

Ford Kuga теперь будет доступен покупателям по цене 1 494 000 рублей, что на 33 000 дороже. Максимальное подорожание было у Ford Mondeo, который теперь можно приобрести за 1 385 000 рублей, а это на 35 000 рублей дороже прежнего.