300 000 Jeep Liberty попали под отзывную компании из-за серьезного дефекта подвески

В последнее время компания FCA отзывала большое количество автомобилей, а очередной маркой стала Jeep. Недавно серьезная проблема Jeep Liberty повлекла за собой отзыв 300 000 автомобилей.

Неисправность выявлена в ходовой части автомобиля. Подвеска автомобиля построена так, что в нее может попадать вода. Это приводит к тому, что рычаги подвески могут покрыться ржавчиной и со временем треснуть. Серьезный брак поспособствует полной потере контроля и управления автомобилем.

По предоставленной информации, дефект выявлен у автомобилей, выпущенных в 2004 – 2007 годах. По подсчетам компании, самое большое количество Jeep Liberty зарегистрировано в Америке - 239 904 экземпляра автомобиля. В Мексике насчитывается около 49 712 машин, а за границами Северной Америки – еще 36 199. Под отзыв попадает начальная версия автомобиля, получившая название Jeep Liberty KJ.