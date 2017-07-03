Новый Mercedes-Benz AMG GT S Roadster дебютирует на рынке уже в конце 2018 года

Немецкая компания Mercedes-Benz пополняет ряды «заряженных» автомобилей новой моделью GT S Roadster. По словам представителей компании, спорткар дебютирует на автомобильном рынке уже в конце нынешнего года.

В отличие от стандартного GT Roadster, двигатель новинки будет способен генерировать 515 лошадиных сил. Объем двигателя составит 4,0 литра, а в качестве трансмиссии предложена 7-диапазонная КПП. До 100 км/ч S Roadster разгоняется за 3,7 секунды.

Автомобиль получит пакет опций AMG Chrome с хромированными вставками. При желании придать автомобилю особенный стиль дизайна –смогут опциональные пакеты AMG Exterior Carbon-Fiber и AMG Exterior Night. В стиле интерьера особых изменений нет, салон выполнен так же, как и в других моделях GT Roadster. Предзаказы на новинку уже принимаются, а премьера модели на авторынке ожидается в конце текущего года.