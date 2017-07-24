В сети опубликовано видео компании Ford, направленное против Dodge Challenger

На днях американская компания Ford выложила в сеть видеозапись о Ford Mustang нового поколения. Видео направлено против главного конкурента модели - Dodge Challenger.

В видео Mustang показан со всех сторон, можно увидеть разные схемы работы машины, настройку «приборки» с 12-дюймовым дисплеем. Ролик стал своего рода маркетинговым ходом против Dodge Challenger. Больше всего внимания уделялось силовой установке модели нового поколения.

Под капот Mustang получит 8-цилиндровый двигатель. По словам представителей американской компании Ford, данный ролик не последний. Будет создано видео и против Chevrolet Camaro, однако когда опубликуют новое видео пока не известно.