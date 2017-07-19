Amperex Technology будет оснащать Daimler электрическими батареями

Крупный немецкий автоконцерн Daimler принял решение о подписании контракта с известной компанией China’s Contemporary Amperex Technology (CATL). Китайская компания будет поставлять батареи для автомобилей концерна.

На данный момент в сети нет информации о том, будут ли оснащаться китайскими аккумуляторами только автомобили, производимые для азиатского автомобильного рынка, или же Daimler решит оснастить ими все машины.

Amperex Technology занимает значимое место в автомобильной сфере. Компания оснащает своими батареями такие крупные компании как BMW, Geely, Hyundai и другие. Также, ведутся поставки производителям общественного транспорта, таким как Zhongtong Bus и Xiamen King Long.

Представители Daimler заявили, что в планах компании через семь лет прировнять цены на электрокары к ценам на автомобили с ДВС. Для этого потребуется привлечь около 9 миллиардов долларов инвестиций. Потребность немецкого концерна в батареях может вскоре сильно возрасти. Mercedes S-класса скоро может стать гибридным, а также спортивные AMG возможно будут оснащены электрическими батареями.