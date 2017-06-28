Озвучены цены на новый Aston Martin DB11 AMR

Накануне был представлен Aston Martin DB11 AMR, который стал новым флагманом британской линейки GT. Теперь же появилась информация о цене высокопроизводительной новинки.

Aston Martin DB11 AMR, презентованный на открытии нового центра производительности компании в Нюрбургринге, предлагает множество обновлений как экстерьера, так и отделки салона.

К ключевым обновлениям относятся более мощный 5,2-литровый двухцилиндровый V12 мощностью до 23 кВт, мощностью 639 лошадиных сил, новая калибровка для восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач, звучная выхлопная система, углеродное волокно и затемненные внешние фонари, кожа и обивка Alcantara, а также спортивное кожаное рулевое колесо. DB11 AMR набирает сотню всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 334 км/час.

В дополнение к стандартным предложениям цвета и отделки, DB11 AMR доступен в трех спецификациях, а также специальной версии AMR Signature Edition.

Выпуск ограничен всего лишь 100 единицами по всему миру и получает эксклюзивные детали, такие как кожа Dark Knight и уникальная внутренняя отделка, а также распределительное устройство Satin Dark Chrome.

Поставки в Великобританию планируется начать во втором квартале 2018 года, причем цены на сумму составят 314,151 (19 452 010 рублей) долларов для DB11 AMR и 362 621 долларов для лимитированной серии. Что касается Австралии, то там новинка получит ценник в 362 640 долларов (22 454 415 рублей).