Honda HR-V попал в ТОП-10 наиболее популярных авто в Подебесной

В апреле 2018 года компактный японский кроссовер Honda HR-V попал в ТОП-10 самых востербованных SUV в КНР. Машина была продана в количестве 19 500 единиц, сумев обойти Hyundai ix35, Nissan Qashqai и Toyota RAV4.

Следует напомнить, что Honda HR-V является специально созданной для китайского потребителя версией кроссовера Honda Vezel, который недавно был обновлен. Кроссовер получил переработанной радиаторной решеткой, пересмотренными бамперами и немного иной оптикой. В салоне Honda HR-V стоит выделить круглые дефлекторы вентиляции и переделанную центральную консоль.

В подкапотном пространстве Honda HR-V разместился бензиновый агрегат объемом 1,5 литра с отдачей 131 лошадиная сила. Кроме него предусматривается 1,8-литровый двигатель с мощностью в 181 «лошадку». Они функционируют вместе с 6-диапазонной «механикой» и вариатором с системами переднего и полного привода.

За Honda HR-V китайцам придется выложить от 104 800 до 163 000 юаней. По актуальному курсу это составит от 1 021 000 до 1 588 000 рублей.