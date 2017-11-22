"Запорожец" из Владикавказа получил бронзовую медаль европейского чемпионата тюнинга

В австрийском Зальцбурге прошел чемпионат Европы по тюнингу, мультимедиа и автозвуку, в котором приняли участие 400 автомобилей из 28 европейских стран. Модернизированный «Запорожец» из Владикавказа получил бронзовую медаль турнира.

Желтый ЗАЗ-968М получил название ZERO. Автомобиль был обнаружен на свалке, потом прошел процедуру восстановления и получил 1 400 обновлений. Интересен тот факт, что бронзовую медаль «Запорожцу» вручили в наиболее сложной категории европейского чемпионата троеборье.

В такой же номинации лидировал Ford из Германии, получивший 700 дополнений, которые признаны более основательными, чем у «Запорожца». ЗАЗ-968М получил больше перемен во внешности, тогда как у Ford изменили основные узлы с сохранением уровня безопасности, что дает возможность ездить по общим дорогам. ZERO поразил жюри, так как в подкапотном пространстве, помимо домкрата находились приспособления, необходимые для шашлыка. Но еще в стаканы членов судейской коллегии полился «кавказский коктейль».