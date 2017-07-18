Daimler будет покупать китайские аккумуляторы для своих электрокаров

Как и многие мировые машиностроительные компании, немецкий автоконцерн Daimler не намерен производить батареи для своих электрокаров, а вместо этого будет покупать их у специализированных изготовителей. Один из топ-менеджеров концерна Сабрина Ангерманн в интервью сообщила, что было подписано соглашение с китайцами Contemporary Amperex Techology.

Согласно представленному договору, последняя компания должна производить и поставлять для Daimler аккумуляторные батареи. Также Daimler подтверждает, что лучше довериться той компании, которая профессионально занимается этим вопросом, чем с нуля начинать разработку такой технологии. Пока неизвестно, будут ли такими батареями оснащаться все электрокары Daimler либо только те, которые собраны в КНР и предназначаются для авторынка Восточной Азии.

Раньше сообщалось, что Daimler к 2025 году сделает цену своих электрокаров такой же, как и машин с ДВС. В развитие электрокаров правление Daimler намерено вложить 9 000 000 000 фунтов стерлингов. Согласно названной стратегии, каждая модель концерна получит электрическую модификацию.