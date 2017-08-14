Причудливый цвет двухдверной KIA поссорил пользователей сети

На страницах городских пабликов Воронежа в известных социальных сетях разместили фотографию корейского купе от KIA в причудливом цвете. Именно этот цвет привлек внимание автолюбителей, а автор фотоснимка просто надсмехается над расцветкой корейского авто.

Воронежский житель, обнародовав на просторах интернета фотографию, интересовался этим цветом. Он решил использовать этот цвет для покраски своих старых ржавых «Жигулей». Вследствие этого под фото в комментариях начались разгоряченные страсти, которые переросли в ссору по поводу цвета южнокорейской машины.

Горожанами были предложены и иные варианты. Среди них следует назвать такие цвета, как «Апельсин», «Марковка» и «Манго». Кроме всего отмечается, что если машину накрыть резиной, то она получит бронзовый оттенок. В перечне других цветов нужно указать «Персик» и «Терракотовый».