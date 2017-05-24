Назван ТОП-10 самых надежные премиальных автомобилей 2018 года

Считается, что одни из наиболее дорогостоящих автомобилей не всегда характеризуются повышенным уровнем надежности, о чем можно узнать из отчетов аналитических компаний, эксперты которых постоянно проводят спецопросы среди реальных автолюбителей и тест-драйв автомобилей. А эксперты все же решили разработать рейтинг премиальных автомобилей, имеющих самую лучшую надежность.

Первенство в перечне получил небольшой немецкий седан Audi A4, в котором сочетается максимум комфорта и спортивности. В США за него просят от 36 975 долларов. Второе место досталось BMW 2 Series. Он имеет производительные двигатели и хорошую управляемость и предлагаются по цене от 35 975 долларов. ТОП-3 закрывает BMW 3 Series. Он является небольшим спортивным авто и нравится многим автомобилистам, а его минимальная цена составит 35 895 долларов.

В ТОП-5 вошли BMW 5 Series и японский Infiniti Q70. Первый обойдется от 53 395 долларов. Второй стоит 51 295 долларов. В ТОП-10 самых надежных премиальных машин 2018 года числятся Lexus ES, Lexus GS, Lexus IS, Lexus RC и Mercedes-Benz E-Class.