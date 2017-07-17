Эксперты сравнили Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga

Автоэксперты сравнили британские премиальные модели – Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Несмотря на то, что первая машина еще не появилась на авторынке, инсайдеры уже прогнозируют борьбу за клиентов между названными автомобилями.

Длина Rolls-Royce Cullinan немного больше Bentley Bentayga, а выбор внешнего оформления по мнению экспертов является исключительно субъективным делом, так как каждый автолюбитель выбирает внешность для себя. Салоны обоих внедорожников получили отделку из кожи и дерева, но у Rolls-Royce Cullinan салон более просторен, а объем багажного отсека составит 560 литров. Автомобили снабдили виртуальной панелью управления, системой кругового обзора, проекционным экраном и другими новаторскими системами.

В багажном отделении Rolls-Royce Cullinan можно увидеть раскладные сиденья, но вместе с Bentley Bentayga доступны уникальные наборы для охоты и пикника. Предельная скорость Bentley Bentayga составит 301 км/ч, а у соперника такой показатель равен 250 км/ч.

За Rolls-Royce Cullinan придется выложить 325 000 долларов. А Bentley Bentayga обойдется в 195 000 долларов. Но в данном сегменте цена не считается главным фактором.