Хэтчбэк Toyota Corolla 2018 готовится к дебюту в США

Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту в Нью-Йорке свой новый Toyota Corolla в кузове хэтчбэк. Новинка будет ориентирована исключительно на американского потребителя.

Отмечается, что новый хэтчбэк Toyota Corolla разработают с использованием архитектурной платформы TNGA. В моторном отсеке авто появится 2-литровый двигатель с предельной производительностью 171 лошадиную силу. Машину обустроили независимой подвеской.

Также среди функций автомобиля стоит выделить семь подушек безопасности, панель управления с тачскрином, обогрев передних кресел, камеру заднего обзора и светодиодные фары. В салоне отмечают кожаную обшивку, климат-контроль и премиальную мультимедийную установку. Они доступны только опционально.

Стандартный вариант нового хэтчбэка Toyota Corolla обойдется в 20 000 долларов. На рынок новинка может выйти уже в июле 2018 года.