В 2019 году выйдет новая гибридная версия Mitsubishi Eclipse Cross

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi в 2019 году намерена начать продажи новой модификации своего небольшого кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Этой версией станет гибридный Mitsubishi Eclipse Cross, который позаимствует агрегат от Mitsubishi Outlander PHEV.

Следует напомнить, что бензиновый Mitsubishi Eclipse Cross вышел на отечественный авторынок в апреле нынешнего года. Новая версия получит кроме ДВС, работающего как генератор для зарядки аккумулятора на скоростях в 60 км/ч, еще два электродвигателя.

В настоящее время пока не имеется информации о том, приедет ли гибридный Mitsubishi Eclipse Cross в РФ. Сейчас же россиянам доступен стандартный вариант исполнения, обустроенный 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбированным двигателем. Он работает в тандеме с 6-диапазонной МКПП и вариатором. За него придется выложить 1 390 000 рублей.

В функциональном перечне базовой версии стоит выделить стабилизационную систему, противотуманки, внешние зеркала с обогревом и электроприводом, систему оперативного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", два эйрбэга, мультимедийный центр и колесные диски размером 18 дюймов из легкосплавного материала.