Продажи подержанных люксовых автомобилей в России выросли на 13%

За первые три месяца нынешнего года продажи премиальных машин с пробегом в России достигли отметки 368 единиц, что на 13% больше показателей годичной давности. Об этом сообщают специалисты аналитического центра «АВТОСТАТ».

Наибольшей популярностью среди люксовых автобрендов пользуется британская компания Bentley, продавшая за отчетный период 131 машину и получившая долю в 36% от совокупного объема реализации. На второй позиции разместился немецкий премиальный Mercedes-Maybach, который продал 118 экземпляров (доля в 32%).

Первая тройка закрывается итальянским брендом Maserati (52 авто). В ТОП-5 попали Rolls-Royce (42 штуки) и Lamborghini (11 ед.). Следом в перечне разместились такие бренды, как Ferrari (6 шт.) и Aston Martin (6 ед.).

По словам специалистов «АВТОСТАТ», около 60% автомобилей с пробегом пришлось на Москву и Подмосковье (совокупное число в 213 машин). В Петербурге было куплено 30 подержанных люксовых авто, а в Краснодарском крае продали 24 машины с пробегом из люксового сегмента. По 6 подобных машин реализовали в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях. Еще в 35 регионах РФ местные автолюбители купили от 1 до 5 подержанных премиальных машин.