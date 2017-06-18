Гибридный кроссовер Subaru Crosstrek Hybrid представят осенью

По словам представителей компании Subaru, гибридный кроссовер Crosstrek Hybrid может дебютировать на автомобильном рынке уже в конце текущего года.

В СМИ появилась информация, что серийная версия новинки будет выпущена уже совсем скоро. Премьера кроссовера с гибридной силовой установкой состоится уже осенью нынешнего года. На данный момент компания не разглашает информации о характеристиках новой модели, поэтому публике приходится доверяться слухам и неподтвержденным данным.

По неофициальным данным, автомобиль выпустят с двумя электрическими двигателями и приводом на все колеса. Основным, скорее всего, станет бензиновый турбодвигатель, объем которого составит 1,5 литра, способный генерировать до 150 лошадиных сил. Известно, что в основу архитектуры легла Subaru Global Platform. О ценах производитель даже не намекнул, можно предположить, что первым рынком новинки станет Китай.