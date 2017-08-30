Эксперты рассказали о секретных символах на приборной панели

Любой автовладелец знает, когда нужно включить тот или другой свет фар, но не всем известны значения всех символов на панели управления. Потому эксперты составили перечень секретов, которые водитель должен знать, чтобы он смог эффективно использовать аппаратную панель.

Первым стоит отметить два значка, выполненные в виде двух полукругов с заштрихованными полосками. Это обозначает передние и задние противотуманные фонари, а также их состояние. Символ в виде стрелок по кругу расположен на кнопке активации вентиляции и кондиционирования и на приборной панели.

Фактически нельзя найти водителя, который не знает как выглядит значок бензинового бака на панели управления. Но для многих является секретом стрелочка недалеко от этого знака. При помощи нее можно узнать, с какой стороны в авто крышка бака для горючего.