Жителей Воронежа поразила эвакуация Mercedes чиновника

В Воронеже чиновник припарковал свой автомобиль в неположенном месте. За нарушителем вскоре приехал эвакуатор. Воронежцы запечатлели этот момент.

Очевидцы заметили, как Mercedes неправильно припарковался, а после из него вышел чиновник и направился в правительственное здание. По словам автора снимков, на парковке не было места, поэтому водитель поставил автомобиль, где захотел. Местные жители решили, что из-за правительственных номеров не будут приняты никакие меры.

Через некоторое время за машиной приехал эвакуатор и забрал транспорт на штрафстоянку. Это вызвало немалое уважение у жителей Воронежа. Для многих горожан это стало обнадеживающим событием, заставляющим опять поверить в силу закона. Часть комментаторов высказались, что давно пора уровнять права, а некоторые вполне обосновано начали переживать о водителе эвакуатора.