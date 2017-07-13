Житель Барнаула продаёт самодельный плавающий вездеход

Барнаульский автолюбитель выставил на продажу свое детище. Сделанный вручную вездеход, по словам производителя, с легкостью привезет владельца в самые труднодоступные места. Внедорожнику нипочем даже водные преграды – модель может плавать по воде.

На одном из сайтов продаж автомобилей появилось объявление, в котором умелец из Барнаула продает свою разработку вездехода. Собранный вручную автомобиль преодолевает и грязь, и пески, и снег, и даже при необходимости, может переплыть водоем.

Машина собрана в 2015 году из надежных составляющих. Под капотом у автомобиля силовой агрегат мощностью 75 лошадиных сил.

Создатель позаимствовал мотор объемом 1,6 литра у ВАЗ-2106. Радиатор получил в оснащение электрический вентилятор, для поддержания нужной температуры. Из снимков, предлагаемых владельцем, видно, что вездеход оснащен колесами от трактора. Салон отапливается печкой от ВАЗ-2106 и буржуйкой. За эксклюзивное транспортное средство владелец просит 390 000 рублей.