В Башкирии состоялся чемпионат по дрифту

12 мая текущего года в Башкорстане в Зинино прошел чемпионат республики по дрифту. Любители данного вида спорта разделились на пилотов, механиков и зрителей, а первые два готовились к сезону всю зиму, чтобы показать прибывшим фанатам свои навыки.

Также ожидают выступления своих героев и обычные любители дрифта, ставшие зрителями и группой поддержки. Красочные выступления прошли под шум моторов и бурный восторг гостей фестиваля. В состязаниях участвовали не только местные автогонщики, но и приехали пилоты из других российских регионов.

В ходе автозаездов имеется одна традиция, называемая дрифт-такси. Все желающие становятся в длинную очередь, чтобы получить те же ощущения, что и пилоты во время марафона. Кроме того, все фанаты фотографировались рядом с подготовленными к турниру автомобилям. Спорт и доработанные машины влекут к себе не только взрослых, но и детей. Большинство автогонщиков тоже являются родителями и сами охотно рассказывают, как их дети с удовольствием тянутся к указанному виду спорта.