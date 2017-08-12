По улицам Челябинска промчался «свадебный» мусоровоз

В последнее время стало модно приезжать на свадебное торжество в необычных машинах. Довольно специфический вариант выбрали и жители города Челябинск, украсив праздничными шарами мусоровоз.

Необычный свадебный транспорт невольные наблюдатели торжества запечатлели в Металлургическом районе города. Челябинск известен достаточно «суровыми» жителями, однако даже для такого города, мусоровоз, украшенный воздушными шарами, промчавшийся по улицам, кажется диковинкой.

Фотография украшенного мусоровоза была опубликована в сети, и жители города принялись за обсуждение нестандартного решения. Некоторые с иронией подметили, что мусоровоз – должно быть подарок невесте. Этот случай не единственный, и складывается впечатление, что молодожены соревнуются в специфичности. Напомним, в 2017 году, молодая пара выбрала для поездки на свадебную церемонию большой грузовик Volvo, а также сопровождавшие его два тягача.